Son Dakika Haberleri: Aydemir: "Türkiye Ekonomik Saldırılara Karşı Dimdik Ayakta Durdu"

Aydemir: "Türkiye Ekonomik Saldırılara Karşı Dimdik Ayakta Durdu"

24 dakika önce

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni yıl mesajında, "Türkiye ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durdu" dedi.

Aydemir:
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni yıl mesajında, "Türkiye ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durdu" dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yeni yıl mesajı yayımladı. Aydemir, mesajında şunları söyledi:

"Acı ve tatlı günleri ile birlikte bir yılı daha geride bıraktık. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla daha birlikte girmenin sevinci içerisindeyiz. Her yeni yıl geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler ve yeni umutlar demektir. 2018 yılı sadece ülkemiz için değil tüm dünya için zor bir yıl oldu. Demokrasi ve ekonomi alanında önemli gelişmeler sağlandı. Birçok ülke büyük ekonomik kriz yaşarken Türkiye ekonomik saldırılara karşı dimdik durarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçte gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan en önemlisi birbirimize güvenerek büyük bir özveriyle çalıştık. 2019 yılında da daha fazla azim, daha fazla gayret ve yeni umutlarla işlerimize yoğunlaşacak, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2019 yılının başta Kayseri'miz olmak üzere ülkemize ve tüm İslam Alemine barış, huzur, sağlık ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm üyelerimizin ve hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Güncel
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