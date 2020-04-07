Aydemir: 'Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydemir: 'Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir' - Son Dakika

Aydemir: 'Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir'

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gönüllerimizi hakkı tespih ile tezyin; ruhumuzu mukaddesatımıza tevcih ile teskin; hata, kusur ve günahları tevbe ile terkin ettiğimiz Berat'ta gönül müştereğimiz kardeşliğimiz; dua birlikteliğimiz devletimizin dirliği, milletimizin birliğidir.

Aydemir: 'Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gönüllerimizi hakkı tespih ile tezyin; ruhumuzu mukaddesatımıza tevcih ile teskin; hata, kusur ve günahları tevbe ile terkin ettiğimiz Berat'ta gönül müştereğimiz kardeşliğimiz; dua birlikteliğimiz devletimizin dirliği, milletimizin birliğidir. ' dedi.


TÜRK MİLLETİNİN İMANİ ÜSLUBU


Bir virüs illetiyle küresel boyutta olduğu gibi, milli düzeyde de bir sınama geçirildiği, Türk Milletinin dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmayla tarihi bir duruş sergilediğini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Böylesi dönemler asaletin, milli kimya ve genin ortaya çıktığı; imkan ve kaynakların ortak bir amaç ve niyette buluşturulduğu hassas vakitlerdir. Yüce Milletimiz tüm unsurlarıyla emsalsiz bir kararlılık, imani bir üslup göstererek büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. ' kaydını düştü.


'ONLARA MİNNET BORÇLUYUZ'


'Tek gündemimiz milletçe zorlukları aşmak, tek güncelimiz her kardeşimizin salaha erişmesi, tek görkemimiz birbirimiz için hayırla donalı dualarımızdır. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sahada insanımızın sıhhat ve sağlığı için nefislerini adayan sağlık çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz, yardımlaşmada yarışan kardeşlerimiz, dayanışmada tarihe geçecek bir duruş kaydeden hayırseverlerimiz, yalnız sağlık alanında değil, aynı zamanda milli asaletimizi tarif eden bir destan yazmaktadırlar. Rabbim muinleri olsun. ' niyazını paylaştı.


TARİHİ DİRAYET, KÜRESEL KAYDA GEÇEN METANET


Milletvekili Aydemir, 'Tarihi, milletlerine canlarını adayanlar yazar. Hakk için hayırda yarışanlar kaydeder. Aziz Milletimizin bu atmosferde asgari müştereğinin kardeşlik olduğunu bir kerre daha ortaya koymuş, küresel boyutta emsali olmayan bir dirayet göstermiş ve milli metanetini tarihe kaydettirmiştir. Çanakkale, Aziziye destanını yazan muazzez ecdadın torunları Berat kaydında, 'Allah devletimize zeval vermesin, dirliğini daim etsin' niyazında gönüllerini bir tutarak, bu küresel illetle mücadelede yine tarih yazmaktadır. ' dedi.


'HAK ŞERLERİ HAYREYLER'


Milletvekili Aydemir, 'Rabbim devletimizin dirliğini, milletimizin birliğini daim kılsın, niyazıyla tüm kardeşlerimizin Berat coşkusunu paylaşıyor, 'Allah var, ne gam var' teslimiyet ve tevekkülü içinde, mukaddesatımızın ufkunda istikamet ve gönüllerimizi buluşturuyoruz. İbrahim Hakkımızın, 'Hak şerleri hayreyler/Zannetme ki gayreyler/Arif anı seyreyler/Mevla görelim n'eyler/N'eylerse güzel eyler' diyoruz. ' paylaşımında bulundu.


NİYAZIMIZ


Milletvekili Aydemir, 'Orhun'da, küresel tarihe; "Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Senin ilini ve töreni kim bozabilir. ' kaydını düşen yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufukta, bu küresel illet karşısında yüksek bir devlet terbiyesine sahip olduğunu bir kez daha teyid ettirmektedir. Yüce rabbim, bu duruşu ilelebet daim eylesin. Hakk, milletinin sağlığı için canlarını ortaya koyan kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. ' niyazında bulundu. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 19:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir: 'Vakit, kardeşlikte kararlılık vaktidir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]