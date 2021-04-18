Aydemir Yeni Yasayı değerlendirdi - Son Dakika

Aydemir Yeni Yasayı değerlendirdi

18.04.2021 13:28
Aydemir Yeni Yasayı değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını belirterek, "Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını belirterek, "Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım." dedi.

Beklentiler Cevap Buldu

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini, vatandaşların beklentilerini bu kanunla karşıladıklarını belirtti. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin, yapılandırma için beklentisinin bulunduğunu dile getiren Aydemir, bu konuda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Milletvekili Aydemir, 'Yasa ile çiftçilerin 31 aralık 2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılıyor. Zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 TL ödeme yapılması ve gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanıyor. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanıyor. Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son veriliyor.' dedi.

Hakikatleri Tersyüz Ediyorlar

Milletvekili Aydemir, halk adına yapılan hizmetlere katılmasını istedikleri muhalefetin sadece söz ile hakikatleri ters yüz etme geleneğinin devam ettiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şubat ayında, "Üreticinin patates soğanını alın ve halka destek olun. Siz bunu yaptınız da biz karşı mı çıktık?" dediğini, şimdi ise "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Patates üreticisi ne söyleyecek size? Aklı sıra alay ediyorsun. Birikim olmayınca çuvallama da böyle oluyor. Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım. Bu zihniyet açıkta durdukça insanların zihni iğfal oluyor, bunu değiştirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun Tarihi Cevabı

Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği tarihi cevabı değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'Yunan Dışişleri Bakanı gelmiş, üstelik bizim dünyaya ders verecek bir Dışişleri Bakanımız varken onun karşısında aklı sıra bize ayar vermeye çalışıyor. Edep olmayınca, haya olmayınca, birikim olmayınca yansıması bu oluyor. İç siyasette bazı kesimlerin nadan hali bunlarda da var. Böyle olmaz, bunu yaparsanız, karşınıza Çavuşoğlu gibi bir babayiğit çıkar, dersinizi verir. ' dedi.

Türk Diplomasisi

Türk diplomasisinin bir asalet zemininde ifade edildiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Bizde bir asalet azamet yükseklik var millet olarak. Sözümüzü bilerek konuşuyoruz. Gittiğimiz yerde konuştuğumuz şeye de dikkat ederiz. Hele hele bütün toplumu itham edici şeyleri söylemeyiz.' kaydını düştü.

'Çavuşoğlu'na minnettarız'

Milletvekili Aydemir, 'Sayın Dışişleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu Yunanistan Dışişleri Bakanına karşı tutumundan dolayı, Yunan Dışişleri Bakanının yüzüne karşı hak ettiği şekilde diplomatça verdiği asil cevaptan dolayı millet adına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Özellikle yunan Dışişleri Bakanına kendi medeniyetlerine mutlaka dönüp bakmalarını, oradan kendilerine dönüp tembihatları okumalarını tavsiye ediyorum. ' dedi.

Bir Devlet Adamının Kalbi Kafasında Olmalı

Basın toplantısında Fransız Devlet adamı Napolyon Bonapart'ın bir sözünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bonapart ne diyor, 'bir devlet adamının kalbi kafasında olmalı.' Yani aklını kullanmalı. Aklını kullanmazsan pespaye duruma düşersin. Dün Yunan Dışişleri Bakanı şahsında bütün Yunanistan rencide olmuştur. Oysa kafasını kullansa bu hale düşmezdi. ' diye konuştu.

Aydemir'den İç Siyaset Vurgusu

'Keşke kafasını kullanan siyasetçiler Türk siyasetinde de çok olsa. Bizim muhalefet de maalesef şu anda aynen kalbiyle kafası senkronize olmayan bir yapı var maalesef. Sadece tenkit etmek, sadece yalan söylemek, olmayanı ifade etmek. ' sözleriyle toplantısını sürdüren Milletvekili Aydemir,

'İnşallah AK Parti'nin siyasi üslup ve tarzının sayın cumhurbaşkanımızın yürüyüş halinin bunlarda da açığa çıkmasına dua ediyoruz. Çok önemli, çok esaslı bir prototip var, bakın örnek alın. Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun etrafındaki siyaset ekibini. ' dedi.

Bilgi ve Birikim

Milletvekili Aydemir, 'Bilgi ve birikim çök önemli. Elbette aktarım çok önemli. Ancak tecrübeyi asla yabana atmamak lazım. Yani 20 yıllık bir devlet yönetme tecrübemiz var, bu tecrübe dünyada attığımız her adımda bizi yükseğe çıkarıyor. Bizi çok daha esaslı bir pozisyona sokuyor. Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı arasında yaşanan hadisede bir kere daha görmüş olduk. ' vurgusunda bulundu. - ERZURUM

Aydemir Yeni Yasayı değerlendirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili, AK Parti, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir Yeni Yasayı değerlendirdi - Son Dakika


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