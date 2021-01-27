Aydeniz Et Balıkesirspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Özkan'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Belçika Ligi takımlarından KV Oostende takımı formasını giyen Hasan Özkan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Hasan Özkan'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.