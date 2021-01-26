Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Roman Bezjak'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Slovenya Milli Takımı oyuncularından Roman Bezjak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Son Dakika › Spor › Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti - Son Dakika Spor

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