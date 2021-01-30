Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor maçının ardından

30.01.2021 22:45
Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Çok mutluyum, üç günde bir takımı motive etmek kolay değil. Kaybedebilirdik ama kazandık, çok sevinçliyiz.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Çok mutluyum, üç günde bir takımı motive etmek kolay değil. Kaybedebilirdik ama kazandık, çok sevinçliyiz." dedi.

Tandoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok zor bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Balıkesirspor'un küme düşmeme mücadelesi verdiğini belirten Tandoğan, "Rakibimizi bu anlamda stresli bir ortam bekliyordu. Onların da kazanması gereken bir maçtı ama biz üç gündür saha içindeki taktiksel anlayışımızı ufak dokunuşlarla da olsa oturtmaya çalıştık." diye konuştu.

Tandoğan, gol yememenin kendileri için en önemli şeylerden biri olduğunu ifade etti.

Yeni gelen oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Tandoğan, şunları kaydetti:

"Rakibimizi çok iyi analiz ettik, gol yollarında yapabileceklerini saha içinde bire bir anlattık. Zaman zaman ikinci bölgede zaman zaman kendi kalemizin önünde doğru pozisyon alarak hızlı hücumlarla atak yapmak istedik. İlk yarı çok iyi bir oyun vardı, ikinci yarı skoru korumaya yönelik bir oyun vardı. Kontrataktan golü bulduk. Çok mutluyum, üç günde bir takımı motive etmek kolay değil. Kaybedebilirdik ama kazandık, çok sevinçliyiz. Ekibime de çok teşekkür ederim."

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Tuzlaspor, Tandoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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