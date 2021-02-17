AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı - Son Dakika

AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı

17.02.2021 17:57
AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYEP) Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYEP) Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısı AYEP üzerinden çevrim içi programla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in uzaktan eğitimde model olarak öğrenme hakkını güvence altına aldığını ifade etti.

Yüz yüze veya uzaktan eğitimde yeterliğe dayanan bir sistem geliştirdiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"AYDEP akreditasyon için öngörülen tüm standartları karşılayan bir altyapıya sahip. Bu proje bizler için çok önemliydi ve bugün bu projenin hayata geçmiş olması bizleri çok mutlu ediyor. Çözüm odaklı ve işlevsel bir yapıda, düzenli ve sağlıklı işleyen bir sistemle öğrencilerimizin emeklerini koruyoruz. Onların tüm bilgilerini ve emeklerini güvenle saklayan bu sistemle öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yeterliğini ölçebiliyoruz."

Proje koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de "AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve senato üyeleri katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Kırşehir, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei