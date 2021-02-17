AYDEP Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'nın (AYEP) Bingöl Üniversitesi Senatosu'na tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısı AYEP üzerinden çevrim içi programla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in uzaktan eğitimde model olarak öğrenme hakkını güvence altına aldığını ifade etti.

Yüz yüze veya uzaktan eğitimde yeterliğe dayanan bir sistem geliştirdiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"AYDEP akreditasyon için öngörülen tüm standartları karşılayan bir altyapıya sahip. Bu proje bizler için çok önemliydi ve bugün bu projenin hayata geçmiş olması bizleri çok mutlu ediyor. Çözüm odaklı ve işlevsel bir yapıda, düzenli ve sağlıklı işleyen bir sistemle öğrencilerimizin emeklerini koruyoruz. Onların tüm bilgilerini ve emeklerini güvenle saklayan bu sistemle öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yeterliğini ölçebiliyoruz."

Proje koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de "AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve senato üyeleri katıldı.