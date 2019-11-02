Ayder beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki, doğal güzelliği ve kaplıcalarıyla ünlü Ayder Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Hafta sonu tatili için yaylaya gelenler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kar keyfi yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kendini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da, kar yağışından nasibini alarak beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, tatil için çıktıkları yaylada karın keyfini sürdü. Yaylaya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Yaylada turistik işletmesi bulunan Ayşe Şahin, Ayder'in 4 mevsim güzel olduğunu belirterek, "Kar yağışı dün gece başladı, sabah 10'a kadar sürekli yağdı. Şu an kar yağışı yok. Ayder'de güzel kartpostallık görüntüler var. Ayder, zaten 4 mevsim güzel bir yer, ancak kar olunca başka güzel" dedi.

'AYDER'İN TADINA DOYUM OLMAZ'

Yayla sakini Sevim Yılmaz ise, "2 gün yağmur vardı, dün akşam üzeri kar yağışı başladı. Gece boyu devam etti. Her yer bembeyaz oldu, çok güzel bir manzara oluştu. Artık Ayder'in tadına doyum olmaz, herkesin bu güzellikleri görmesini bekliyoruz. Yazın yaylamız bir başka cennet kışın da bambaşka. Bu manzara Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.