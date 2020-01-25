Ayder'de düzenlenecek kar festivali ertelendi - Son Dakika

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Ayder'de düzenlenecek kar festivali ertelendi
6 saat önce
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bağlı Ayder turizm merkezinde 25-26 Ocak tarihlerinde düzenleneceği duyurulan Kar Festivali'nin, Elazığ'daki deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bağlı Ayder turizm merkezinde 25-26 Ocak tarihlerinde düzenleneceği duyurulan Kar Festivali'nin, Elazığ'daki deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiklerini belirten festival komitesi, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" dedi. - RİZE
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