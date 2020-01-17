Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı - Son Dakika

Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı

6 saat önce

RİZE Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı.

RİZE Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı

Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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