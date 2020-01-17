Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı - Son Dakika

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Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı
6 saat önce
RİZE Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
RİZE Ayder'de kar eğlencesi yapan vatandaşları kovalayan köpek zor anlar yaşattı
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