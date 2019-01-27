Son Dakika Haberleri: Ayder'de Kar Festivali 'Kardan Adamsız' Geçti

Ayder'de Kar Festivali 'Kardan Adamsız' Geçti

26 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez düzenlenen Kar Festivali 2. gününde devam etti.

Ayder'de Kar Festivali 'Kardan Adamsız' Geçti, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez düzenlenen Kar Festivali 2. gününde devam etti.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen Ayder Kar Festivali, hava şartlarından dolayı yeterli karın olmaması nedeniyle karsız geçti. Geçtiğimiz yıllara nazaran son iki yıldır karın kalınlığının az olması yine de katılımcıların eğlencesine gölge düşüremedi. Festivalde yeterli karın olmamasından dolayı kardan adam yapılamazken, kayak pisti olarak kullanılan alanda da kar kalınlığı az olduğundan zaman zaman sakatlıklar yaşandı. Şenliklerin ilk gününde 10 kişi yaralandı.

2 gün süren kar festivalinde ilk günden itibaren Ayder'i dolduran yerli ve yabancı turistler Ayder'in merkezinde kurulan sahnede verilen konserlerle eğlenirken, bir yandan da kayak yaparak şenliğe renk kattı. İki günde yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı şenlikte serbest kayak etkinlikleri de gerçekleştirildi. Lastik şambreli, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Rize, Çamlıhemşin, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı Başkan Bayraktar: Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Hasar Tespitleri Acilen Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:28:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayder'de Kar Festivali 'Kardan Adamsız' Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]