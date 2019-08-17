Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTU'Ayder'in turizm merkezi ilan edilmesiyle yoğun talep gördüğünü anlatan Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, son yıllarda bu ilginin daha da arttığını söyledi. Ayder'e gelen turistlere alternatif eğlence olması amacıyla salıncakların hizmete alındığını belirten Sarı, "Vatandaşın kendi tapulu arazisinde yaptığı salıncaklar da ilgi görünce sayısı hızla artmaya başladı. Artan talebe karşılık vermek için Ayder'in merkezinde herkes, kendi tapulu arazisinde turistlere salıncak hizmeti veriyor. Bir yanda istekler karşılanmaya çalışılırken bir yandan da çirkin görüntü ortaya çıktı. Bakan Murat Kurum'un Ayder'imizi ziyareti ile gündeme gelen bu konu ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Eylülün başı itibarıyla burada çalışma yapılarak salıncaklar kaldırılacak" diye konuştu.SALINCAKLAR 'MACERA PARKI'NA TAŞINACAKTuristlerin salıncak beklentisinin, yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacağını kaydeden Sarı, "İlerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalarla daha güzel bir pozisyona gelecektir. Yine turistlerimizi en güzel şekilde ağılayacağız. Turistlerin salıncak beklentisi ise yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacak. Henüz yer tespiti yapılmadı; ancak her türlü aktivitelerle turistlere eğlenebilecekleri çok güzel alternatif sunulacaktır. Salıncakların doldurduğu bu alan ise yeniden turistlere bırakılacak. Kamulaştırma ile hak sahiplerine hakları teslim edilip kamulaştırılacak. Bu alanda yine horonlar oynanacak, yayla sakinliği sağlanacaktır" dedi.Salıncakların sosyal medyada çok ilgi gördüğünü, salıncak fotoğrafı çektirmek için gelen talebin hazırlanacak yeni alanda karşılanacağını da aktaran Sarı, "Salıncakların bulunduğu nokta Ayder'in gözbebeği, ciğeri. Bu noktayı yeniden eski günlerdeki haline kavuşturacağız" diye konuştu.