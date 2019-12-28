Ayder'deki tesislerde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ayder'deki tesislerde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor

6 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü Ayder Yaylası'nda yılbaşına sayılı günler kala yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü Ayder Yaylası'nda yılbaşına sayılı günler kala yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

Bazı vatandaşlar yaylada kartopu oynarken, bazıları ise şambrel ve poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı. Ziyaretçilerden bazıları da yolda kayak takımlarıyla kaymaya çalıştı.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde ziyaretçi sayısında artış yaşadıklarını söyledi.

Konaklama tesislerinin tamamının yılbaşında hizmet vereceğini belirten Sarı, "Yaylada kar olması nedeniyle tatilcilerin ciddi talebi var. Tesislerimizde bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı." dedi.

Sarı, bu oranın yılbaşı gecesi yüzde 80'lere ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, "Doğada zaman geçirmek isteyen, yöre kültürünü önemseyen ciddi bir kesim bölgeye gelecek. Keyifli bir yılbaşı akşamı geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yılbaşı için özellikle yerli turistlerden talebinin fazla olduğuna işaret eden Sarı, kar nedeniyle Arap ülkelerinden de ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Çamlıhemşin, Yılbaşı, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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