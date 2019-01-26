Son Dakika Haberleri: Ayder 'Kardan Adam' Şenlikleri Başladı

Ayder 'Kardan Adam' Şenlikleri Başladı

9 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği başladı.

Ayder 'Kardan Adam' Şenlikleri Başladı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kar Şenliği güneşli havanın altında tulum ve kemençe eşliğinde oynanan horonlarla başladı. Dün gece saatlerinden itibaren Ayder'i dolduran yerli ve yabancı turistler Ayder'in merkezinde kurulan sahnede verilen konserlerle eğlenirken bir yandan da kayak yaparak şenliğe renk katıyor.

Şenlikte, serbest kayak etkinlikleri de gerçekleştirildi. Lastik şambreli, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. Şenlik yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

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