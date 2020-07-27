Ayder Yaylası alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile ziyarete açıldı - Son Dakika

Yol ve alt yapı inşaatı nedeniyle bir süredir araç giriş çıkışı kapalı olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çalışmaların tamamlanması ile birlikte turistler gelmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yıllarda plansız ve çirkin yapılaşmaya sahne olan ve doğa güzelliği risk altına giren Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yol ve alt yapı inşaatının son bulmasıyla Ayder geçte olsa turizme açıldı.

TOKİ tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın çehresini değiştirip, yeniden turizm cenneti yapacak proje hayata geçirildi. Bu kapsamda Ayder'in yolu ve alt yapısı ile başlayan işin inşattının 1. etabının son bulması ile ise yayla yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Yeni normalde bulundukları şehirlerde bunalan vatandaşlar doğa harikası Ayder'e gelmeye başladı. Ayder Yaylası'nın Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi çekmesi bekleniyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Ayder'i önceki sefer geldikleri gibi kalabalık bulamadıklarını dile getiren Hüseyin Bayka ise "Burada adım atacak yer yoktu ama bu yıl maalesef Covid-19 nedeniyle pek kimse yok. Bizim için değişen bir şey yok tabi ama esnaflar için diyorum ben. Bizim için böyle daha sakin daha güzel ama esnaflar kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıl önce Ayder'e yine geldiğini fakat bu gelişinde Ayder'in doğallığının bozulduğu için hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Aynur Sercan "Ben 10 yıl öncede gelmiştim çok beğenmiştim burayı ama 10 yıl önce daha doğaldı ve doğal hali çok daha güzeldi. Ben birçok yaylayı da gezdim, tekrar Ayder'e geleyim dedim ama hayal kırıklığı oldu benim için" dedi.

Adana'dan doğa harikası Ayder'e tatil için gelen Muttalip Koçak, Rize'nin damak tadı kendilerine uymasa da her şeyin çok güzel olduğunu dile getirerek "Burası bizim için çok iyi. Kendi memleketimiz Adana'nın kışı diyebilirim şuanda burası için. Havası çok güzel, esnafları da sıcak kanlı. Sadece damak tadı biraz bizim oralara umuyor o da çok önemli değil" şeklinde konuştu.

Ayder'de işletmecilik yapan ve aynı zamanda Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı olan Dursun Canca, Ayder yolunda yapılan inşaatın pandemiden daha etkili olduğunu ve yol inşaatının bitmesiyle turistlerin akın etmeye başladığını dile getirdi. Bayram için Ayder'deki işletmelerin rezervasyon almaya başladığını belirten Canca "Şuanda bayram haftasına girdik. Bayram için yoğun bir çalışmamız var. Bayramla ilgili yoğun rezervasyonlar da gelmeye başladı. Yol çalışmasının Ayder'e biraz zararı oldu. İnsanlar geldi, geriye dönmek zorunda kaldı. Pandemiden ziyade yolun kapalı olması daha etkili oldu. Allah'a şükür inşaatlarımız ve yolumuz bitti. Çevre düzenlemesi de çok güzel oldu. Şuanda bir şantiyemiz var o da otopark yapılıyor. Oda yolun altı olduğu için Ayder'e çıkışları engellemiyor. Esas olan çevre düzenlemesiydi, o da yapıldı bitti ve faaliyete geçti" dedi.

(İHA)