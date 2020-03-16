Ayder Yaylası altyapı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, otopark ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle araç giriş çıkışına kapatıldı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Ayder'de otopark çalışmasının başladığını, ayrıca altyapı, kanalizasyon ve su hattı yenileme çalışmalarının da yürütüldüğünü belirtti.

Yayla girişinden itibaren, 20 Mayıs'a kadar 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde araç giriş çıkışı olmayacağını ifade eden Haşimoğlu, vatandaşlardan ve ziyaretçilerden çalışma boyunca anlayış beklediklerini söyledi.

Haşimoğlu, turizm sezonu açılıncaya kadar çalışmaları tamamlamak istediklerini kaydederek, "Mevcut parkların araç trafiği için yetersiz olması nedeniyle, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında büyük bir otopark tamamlamış olacağız. Taş döşeme ve kaldırımlar yenilenecek. Ayderlilerin ve turistlerin, yaylada rahatça gezmelerine imkan tanınacak." dedi.