Ayder Yaylası beyaza büründü
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
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