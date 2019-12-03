Son Dakika Haberleri: Ayder Yaylası beyaza büründü
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Ayder Yaylası beyaza büründü

6 saat önce

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Ayder Yaylası beyaza büründü, System.String[]

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.


Doğu Karadeniz Bölgesi, Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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