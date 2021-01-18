Ayder Yaylası beyaza büründü - Son Dakika

Ayder Yaylası beyaza büründü

18.01.2021 12:32

- Ayder Yaylası beyaza büründü Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler Son zamanların en sakin günlerini yaşayan Ayder Yaylası'nın sessizliği fırsat bilen Rizeliler karın tadını çıkartıyor.

- Ayder Yaylası beyaza büründü

Ayder Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

RİZE - Son zamanların en sakin günlerini yaşayan Ayder Yaylası'nın sessizliği fırsat bilen Rizeliler karın tadını çıkartıyor.

Tüm ülkede olduğu gibi Rize'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Turizm cenneti olarak adlandırılan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası da kardan nasibini alarak beyaza büründü. Korona virüs pandemisi nedeniyle son zamanların en sakin günlerini geçiren Ayder'de otellerde doluluk oranları da düştü. Bu durumu fırsata çeviren Rizeliler ise boş yakaladıkları Ayder Yaylası'nın tadını çıkarmaya başladı.

"Kışın ayrı bir güzel"

Ayder'e sık sık geldiğini ve her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Ali Pakoğlu "Yaz-kış her zaman geliyoruz. Ayder kışın ayrı bir güzel. Yazın derseniz çok daha ayrı bir güzel. Az önce hava açıktı şimdi sis inmeye başladı. Daha da güzelleşmeye başladı. Herkesin buralara gelmesi lazım" dedi.

"Ayder'i boş bulduk tadını çıkartıyoruz"

Ayder'in yerlisi olan Murat Yazıcı ise pandemi nedeniyle Ayder'in sakin olduğunu ve bu sakinliği fırsata çevirerek kendilerinin yaylanın tadını çıkardığını dile getirerek "İş yerleri kapalı olduğundan dolayı gezmeye geldik. Evim normalde Çamlıhemşin'de. Burada da evim var ama kışın kalmıyoruz. Hafta sonunu değerlendirelim dedik. Hazır yasaklarda var, Ayder'i biraz boş bulduk. Dedik bizde gezelim Ayder'in tadını çıkartalım. Süper oldu" şeklinde konuştu.

Kışın ise insanların kısıtlama günlerini Ayder'de geçirdiğini dile getiren Onur Şahin isimli esnaf ise "Geçtiğimiz sezon işler çok kötüydü. Pandemiden dolayı durgundu. Sezon çok kötü geçti ama bu yıl bakacağız. İnşallah güzel geçer. Ülkede ne oluyorsa bizde de aynıları oluyor yani. Yılbaşında rezervasyonlar güzeldi. Ayder doluydu. Şimdi fazla doluluk yok ama insanlar Cuma gününden çıkıyor, Pazartesi günü inmek şartıyla. Kalıyorlar, insanlar güzel zaman geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayder Yaylası beyaza büründü - Son Dakika


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