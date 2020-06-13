"Ayder Yaylası dünya merkezi haline gelecek" - Son Dakika

"Ayder Yaylası dünya merkezi haline gelecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümlerde kararlılıkla projelere devam ettiklerini dile getirerek "Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümlerde kararlılıkla projelere devam ettiklerini dile getirerek "Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylasında bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığı ile ilgili Rize'de yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Karadeniz bölgesinde bir iklim değişikliği sorununa değinen Bakan Kurum "Bölgeye ilişkin yapılaşma sürecinin alt yapı ve altyapı yapımına ilişkin genelgeleri valiliğe gönderdik. Yapmış olduğumuz tespitlerde burada yaklaşık Karadeniz'de 611 binanın taşkın riski altına olduğunu tespit ettik. Bu binalarında kamulaştırma ve taşıma süreçlerini devam ettiriyoruz. Hem taşkın hem de heyelan riski bulunan binalarda ilgili 4 de taşınmaz belirledik. Bu taşınmazlarla ilgilide, Rize Yağlıtaş'da rezerv konutlarımızda vatandaşlarımızın da rızasını almakla suretiyle bu binaların taşınma sürecinde gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"RİZE'DE 4 YERDE MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK"

Rize'de 4 ilçede millet bahçesi kurulacağını açıklayan bakan Kurum "Rize'de 3 tane millet bahçesini projelendirdik. Birde bugün konuştuk inşallah toplamda 4 tane millet bahçesini gerçekleştireceğiz. Güneysu'da 42 bin metrekarelik bir millet bahçemiz var. İnşallah önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak ve önümüzdeki yıla kadarda yapılıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Ardeşen sahilde 110 bin metrekare millet bahçesi için belediyemizle proje detaylarını görüşüyoruz. Sahilin hemen yanında vatandaşlarımız için bisiklet yolunun, yürüyüş yolu olduğu millet kıraathanesinin olduğu önemli bir millet bahçesini Ardeşen merkezde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız. İyidere'de bir millet bahçemiz var proje çalışmasında sona gelindi. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız. Rize merkezin millet bahçesi içinde 393 bin metrekarelik bir alan belirledik. Sahilimizde içerisinde bir selatin camimizin olduğu, bisiklet yollarının olduğu hakikaten örnek olacak içerisinde serenderlerin olduğu ahşaptan dinleme alanlarının olduğu örnek bir millet bahçesini Rize merkezde projelendiriyoruz" diye konuştu.

"AYDER'DE PROJEMİZİN İLK ETABINI İNŞALLAH HAZİRAN SONUNDA BİTİRİP VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE AÇACAĞIZ"

Ayder Yaylasının dünyanın merkezi haline getireceklerini söyleyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rizemize ilişkin birçok projeyi yapıyoruz. Taş köprülerimizi, ormanlarımızı, termal sularımızı doğal kaynaklarımızı korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Rizemize son 18 yılda 20 milyarlık yatırım yaptık. Türkiye'de yayla denilince ilk akla gelen alanlardan birisi olan Ayder yaylamızdayız. Burayı bir dünya merkezi haline getirecek, dünya da isminden söz ettirecek, çok güzel organizasyonların yapılacağı, bu doğal güzelliklerden en güzel şekilde vatandaşımızın faydalanacağı bir projeyi yürütüyoruz. Ayder'de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve belediyemiz ile birlikte sokak sağlıklaştırma projesi yürütüyoruz ama çok kapsamlı bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamlı proje çerçevesinde Ayder'in içerisinden geçen yollar, kaldırımlar, aydınlatmalar, kanalizasyon giderlerinin tamamını yeniliyoruz. Yaklaşık 50 milyon bedelli projemizin ilk etabını inşallah Haziran sonunda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ayder'de çok ciddi bir otopark problemimiz vardı. Bu problemi çözmek adına hemen Ayder'in girişine 1750 araçlık bir kapalı otopark inşa ediyoruz. Tamamen yerin altında, hiçbir şekilde yerin üstünde yapılar gözükmeyecek. Gelen misafirlerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve oradan koyacağımız Ring seferlerimiz ile burada ki işletmelerden faydalanabilecekler. Burada ki doğal güzellik çok daha öne çıkacak. İnşallah önümüzde ki yıl vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bunun dışında Ayder'in mimarisine uygun 55 adet apartımızı rezerv alanımıza inşa edeceğiz. Riskli gördüğümüz, kaçak noktasındaki binalar ile vatandaşlarımız ile görüşüp dönüşümü başlatacağız."

BELEDİYE BLOKLARINDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Rize'ye özgü çok çalışmalarının olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm, millet bahçesi, atık su arıtma tesisleri, çöp sahalarının rehabilitasyonu gibi bir çok projeyi de hep birlikte yürütüyoruz. Çarşı mahallesi ve Piriçelebi mahallesini kapsayan 2.28 hektarlık alanda, 133 dükkanımızın ve 404 ofisimizin projelerini hazırladık. Haziran ayı içerisinde ihale sürecimizi hazırlayacağız. Belediye blokları olarak bildiği alanda ki dönüşüme başlıyoruz. Esnafımızın talepleri Eylül ayı gibi bu alana girmemizi istiyorlar, biz onların rızası çerçevesinde, talepleriyle onlara kira yardımı, taşınma yardımı gibi her türlü yardımı yaparak Rize Merkez'de ki bu dönüşümü de yapacağız ve toplam yatırım bedeli 900 milyon liralık bu dönüşüm projesi Rizemize, bölgemize örnek olacak projelerden biri olacak. Artık enkaz altında, sellerde, heyelanlarda vatandaşımızın canını aramak istemiyoruz ve bu noktada kararlıyız. Vatandaşımız ile birlikte inşallah bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Taşlı dere mahallesinde de 19.5 hektarlık bir alanımız var. Burayı da rezerv alan olarak belirleyip, şehrin merkezinde yıkılma riski olan, gerçekten riskli binaların dönüşümü adına bu alanı kullanacağız. 450 konut ve 80 dükkandan oluşan projeyi yapıyor olacağız. Bu yatırımın bedeli de yaklaşık 850 milyon Türk Lirası. Salarha'da 465 konuttan oluşan ve bunların hepsi deprem riski altındaki vatandaşlarımız ve sosyal konut ihtiyacına karşı kullanacağız. İhalesini geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdik ve Yağlıtaş mahallesinde de bir proje hazırlıyoruz. 1500 kontlu projemizin ilk etapta 466 konutunun 1 Temmuz'da ihalesini yapacağız. Hızlı bir şekilde yaparak dönüşümdeki rezerv konutlarımızı hazırlamış olacağız. Rize merkezde bir küçük sanayimiz var. Bu çerçevede Çiftekavak'taki 15.5 hektarlık alanda 302 dükkan inşasının ihalesini 29 Haziran'da yapıyoruz. 300 milyon yatırım tutarı olan bu proje kapsamında şehir merkezindeki sanayi alanında dönüşüm projemizi yürüteceğiz. Sosyal alan olarak şehrin ihtiyaçları ne ise bu alanları da şehrimize kazandırmış olacağız."

(Hasan Fehmi Demir-Oğuz Bal/İHA)

Murat Kurum, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ayder Yaylası dünya merkezi haline gelecek' - Son Dakika

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