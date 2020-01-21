Ayder Yaylası Kar Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayder Yaylası Kar Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika

Ayder Yaylası Kar Festivali'ne hazırlanıyor

6 saat önce

Hafta sonu Ayder Yaylası'nda yapılması planlanan 13. Ayder Kar Festivali için yaylada hazırlıklar başladı.

Ayder Yaylası Kar Festivali'ne hazırlanıyor, System.String[]

Hafta sonu Ayder Yaylası'nda yapılması planlanan 13. Ayder Kar Festivali için yaylada hazırlıklar başladı.


Ayder Yaylası'nda geçtiğimiz haftadan bu yana yağan kar yağışı sonrası, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfi yaşamaya devam ediyor. Yaylada kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulurken, Özel İdare ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri hafta sonu yapılması planlanan Kar Festivali için yollarda kar küreme ve temizleme çalışmaları başlattı.


Festivalin yapılması planlanan bölgede kayan kişilerin kaza yaşamaması için kardan setler hazırlanırken, emniyet güçleri yaylaya giden kar lastiği olmayan araçlara zincir takmalarını mecbur kılıyor. - RİZE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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