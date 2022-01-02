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AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI

02.01.2022 17:15

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen karavan minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen karavan minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ayder Yaylası'nda meydana geldi. Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı minibüs karavan, kar yağışı sonrası buzlanmanın da etkisiyle kaydı. Devrildikten sonra kayan karavan kaldırım ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken eşi Melahat Özdemir, yaralandı. Yaralı kadın, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan karavan da vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI
AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI
AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI
AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI

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Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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