Son Dakika Haberleri: Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi
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Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

6 saat önce

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi, System.String[]
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ayder Yaylası'nda, kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonu açıldı. Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın keyfini çıkarıyor. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, "Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası" dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da "Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım" diye konuştu.


- Rize
Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:28 Kaynak: DHA
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