AYDER YAYLASI'NDA KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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AYDER YAYLASI'NDA KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

17.03.2022 10:40

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda karla kaplanan rampalarda kontrolden çıkıp, kayan otomobiller, tatilciler ve sürücülere zor anlar yaşattı.

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda karla kaplanan rampalarda kontrolden çıkıp, kayan otomobiller, tatilciler ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bu anlar da cep telefonu kamaralarına yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşan yaylada ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, bastıran kar yağışı ile birlikte yaşanan buzlanma sonucunda ise rampa yollarda kalan bazı araçlar kontrolden çıktı. Yokuşu çıkarken bazı araçlar geri kayarak diğer araçlara tehlike oluşturdu. Geri dönmeye çalışan bazı araçlar da kontrolden çıkarak tatilcilere zor anlar yaşattı. Ayder'de otomobillerin kayma ve sürücülerin zorluk yaşadığı anlar da, cep telefonu kamaralarınca görüntülendi.

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Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDER YAYLASI'NDA KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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