Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika

Ayder Yaylası yolunda heyelan

6 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'na da ulaşımın sağlandığı Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı.

Ayder Yaylası yolunda heyelan, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'na da ulaşımın sağlandığı Ardeşen- Çamlıhemşin yolu kapandı.


Ardeşen-Çamıhemşin karayolunda heyelan meydana geldi. Öğle saatlerinde karayolunun Yamaçdere ve Çıraklar köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı karayolundaki heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Tatil gününü Ayder'de geçirmek isteyen günübirlikçi ziyaretçiler, yolun trafiğe kapanması ile uzun kuyruklar oluşturdu. - RİZE

Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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