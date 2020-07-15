Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika

Ayder Yaylası yolunda heyelan
Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar Rize'nin çeşitli bölgelerinde sel ve heyelanlara neden oldu. İkizdere, Çayeli ve Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana gelirken, dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nın yolu olan Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu da toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen heyelan nedeniyle bölgede Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 15. kilometresinde gerçekleşen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanınca Ayder'den inen tatilciler kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak Ardeşen ilçe merkezine ulaşabiliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:12 Kaynak: İHA
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