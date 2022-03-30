Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika
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Ayder Yaylası yolunda heyelan

30.03.2022 20:32

Ayder Yaylası yolunda heyelan Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ayder Yaylası'na giden karayolu ulaşıma kapandı.

Ayder Yaylası yolunda heyelan

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ayder Yaylası'na giden karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında meydana gelen heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar karayoluna düşerek yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ayder Yaylası olmak üzere birçok yaylaya uzanan yolun kapanması nedeniyle karayolunda ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Ayder Yaylası yolunda heyelan
Ayder Yaylası yolunda heyelan
Ayder Yaylası yolunda heyelan

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Toprak Kayması, Ayder Yaylası, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayder Yaylası yolunda heyelan - Son Dakika
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