Ayder yolunda heyelan - Son Dakika
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Ayder yolunda heyelan

30.03.2022 11:47
Ayder yolunda heyelan

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ayder Yaylası'na giden karayolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ayder Yaylası'na giden karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında meydana gelen heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar karayoluna düşerek yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ayder Yaylası olmak üzere birçok yaylaya uzanan yolun kapanması nedeniyle karayolunda ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

(Mustafa Özyanık/ İHA)

Ayder yolunda heyelan
Ayder yolunda heyelan
Ayder yolunda heyelan

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AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayder yolunda heyelan - Son Dakika


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