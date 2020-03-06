Aydıh'da hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydıh'da hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydıh'da hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

İncirliova'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Aydıh'da hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı, System.String[]

İncirliova'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda Afyonkarahisar'da işlediği nitelikli yağma, cebir kullanarak tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Nazilli Cezaevinden firar eden E.E yakalandı.

Adliyeye sevk edilen E.E, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Acarlar ve Hürriyet mahallelerine düzenlenen operasyonlarda da haklarında çeşitli sürelerde hapis karar bulunan M.A, E.A. T.A ve İ.E. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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