Aydilge: Benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var

Aydilge, müzisyenlerin alkol ve uyuşturucu ile anılması konusunda "Yaratıcılıklarını artırmak ya da havalı gözükmek, hissetmek için madde kullandıkları düşünülür sanatçıların. Oysa bizi sanatçı yapan şey, Allah vergisi yaratıcılığımız ve yeteneklerimizdir. Kimsenin özel hayatına karışmam ama benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var. Bir insanı iyi sanatçı yapan şey kullandığı maddeler değil, ürettiği ve yarınlara bıraktığı eserlerdir" dedi.