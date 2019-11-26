Son Dakika Haberleri: Aydilge: Benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var
Son Dakika Magazin Aydilge: Benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var - Son Dakika Magazin

Aydilge: Benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var

6 saat önce

Aydilge, müzisyenlerin alkol ve uyuşturucu ile anılması konusunda "Yaratıcılıklarını artırmak ya da havalı gözükmek, hissetmek için madde kullandıkları düşünülür sanatçıların.

Aydilge: Benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var, System.String[]

Aydilge, müzisyenlerin alkol ve uyuşturucu ile anılması konusunda "Yaratıcılıklarını artırmak ya da havalı gözükmek, hissetmek için madde kullandıkları düşünülür sanatçıların. Oysa bizi sanatçı yapan şey, Allah vergisi yaratıcılığımız ve yeteneklerimizdir. Kimsenin özel hayatına karışmam ama benim gibi sigara alkol kullanmayan pek çok müzisyen var. Bir insanı iyi sanatçı yapan şey kullandığı maddeler değil, ürettiği ve yarınlara bıraktığı eserlerdir" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 
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