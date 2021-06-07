Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi'' - Son Dakika

Bal Gibi şarkısını, pandeminin yarattığı karamsar ve depresif ruh halini biraz olsun hafifletmek amacıyla yazdığını söyleyen sanatçı, Balkan, Latin ve Türk motiflerini başarıyla bir şekilde harmanlıyor.

Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının aranjörü ise Samuray Gökçe. Yazın en hareketli, en akılda kalıcı şarkılarından biri olacağı kesin olan ''Bal Gibi'', pandeminin bunaltıcı enerjisinden bıkanlar için de ilaç gibi gelecek.