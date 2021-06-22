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Aydilge'den mutlu evliliğin sırrı - Son Dakika

Aydilge'den mutlu evliliğin sırrı

22.06.2021 08:24
Aydilge'den mutlu evliliğin sırrı, System.String[]

Aşklarıyla örnek gösterilen müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, üçüncü evlilik yıl dönümlerini ve Aydilge'nin yeni single'ı Bal Gibi'nin çıkışını Fethiye'de kutladılar.

Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarını takipçileriyle paylaşan çift, aynı zamanda iyi bir evlilik için tavsiyelerde de bulundular. İşte Aydilge ve eşinden mutlu evliliğin sırları:

1. Evlilik aşkı öldürür derler, ama evlilik değil, insanlar öldürür aşkı ve kendilerini suçlamamak için evliliği suçlarlar.

2. Evlilik, hayatını eşin üzerinden yaşayıp kendi varlığını unutmak değildir.

3. Eşinin sustuklarını da duyabilmektir.

4. Birbirine içini dökebilmek ve dökülenleri beraberce toplamaktır.

5. İnceldiği yerden kopsun demek yerine birbirinin incindiği yerleri bulup iyileştirmektir.

6. Evlilik, kendi içinde halledemediğin komplekslerini, eşinimaddi manevi hırpalayarak bastırmaya çalışmak değildir.

7. Yüzleşemediğin eksiklerini, eşinin sevgisi ve ilgisiyle uyuşturmak değildir.

8. Birbirine bağlı olmak ama bağımlı olmak değildir.

9. Çocuk doğurma merkezi değildir.

10. Aile büyüklerinin beklentilerini karşılama merkezi de değildir.

11. Kendin olmaktan vazgeçmeden artık sadece kendin değil, aynı zamanda bir çift olduğunu da hatırlamaktır.

12. Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor der Nietzsche. Evlilik işte bizi dans ettiren o muhteşem bestedir.

Aydilge'den mutlu evliliğin sırrı

Instagram, Evlilik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Aydilge'den mutlu evliliğin sırrı - Son Dakika Magazin


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