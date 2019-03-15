Son Dakika Haberleri: Aydilge, Van'da Hayranlarıyla Buluştu

Aydilge, Van'da Hayranlarıyla Buluştu

1 saat önce

VAN'da düzenlenen 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında verilen konserde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç hayranlarıyla buluştu.

Aydilge, Van'da Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
VAN'da düzenlenen 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında verilen konserde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç hayranlarıyla buluştu. Van Kent Park alanında konser veren Aydilge, Yeni Zelanda da yaşanan katliamdan dolayı hareketli şarkı söylemeyeceğini belirtti.

Van Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların desteği ile 15-29 Mart tarihleri arasında yapılan 'Shopping Fest' bugün kortej yürüyüşü ile başlarken, etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç sahne aldı. Kent Park alanında düzenlenen konsere Vanlılar büyük ilgi gösterirken, şarkıcı, sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yeni Zelanda da yaşanan katliamla ilgili konuşan Aydilge, "Üzücü bir olay yaşandı Yeni Zelanda da. Dolayısıyla orada kaybedilen bütün canlar ve güzel insanlar için çok hoplamadan, zıplamadan biraz da onların hüznünü paylaşarak, daha romantik ve slov şarkılarla konserimizi yapalım diye düşündük. Umarım çok hareketli bir konser olmayacağı için sizi hayal kırıklığına uğratmayız" dedi. Şarkıcı Aydilge hayranları ile birlikte söylediği şarkılarla doyumsuz bir gece yaşattı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

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