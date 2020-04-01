Aydilge ve eşinden moral konseri

Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, @aydilgeonline Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser vererek, dinleyicilere moral verdi.



Aydilge'den samimi itiraf



Sevilen şarkılarının yanı sıra geçmişe dair önemli bir anısını da dinleyicileriyle paylaşan Aydilge, çocukluğunda yoğun astım ve bronşit hastası olduğu için uzun süre, su buharı üreten oksijen makinalarına ihtiyaç duyarak yaşadığını anlattı. Şu anda hastanede solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda olan insanların ne çektiğini ve nefes alamamanın acısını çok iyi bildiğini dile getiren sanatçı, evde kalmanın öneminin bir kez daha altını çizdi. Sevenlerine "yalnız değilsiniz, hep beraberiz" diye seslenen Aydilge'nin seslendirdiği şarkılar ve samimi açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.



'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.