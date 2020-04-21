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Aydilge ve eşinden pizzalı doğum günü kutlaması
6 saat önce
Çift, pasta yerine pizzayla kutlama yaptı.
Çift, pasta yerine pizzayla kutlama yaptı. Pizzayı kendisinin pişirdiğini söyleyen Andaç, eşinin yemek yapamamasından dert yandı: "Besteleri ruhumu doyuruyor ama yemekleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim!"
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21.04.2020 16:05:36. #1.13#
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