Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın 1. İstihdam Çalıştayı gerçekleştirildi.



Aydın'da işsizlik sorununu azaltmak, yeni istihdam stratejileri ve teşviklerini belirlemek amacı ile kamu kurumları sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işverenler ve akademisyenlerin katılımı ile Aydın 1. İstihdam Çalıştayı düzenlendi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katıldığı çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından kurum hizmetlerinin anlatıldığı slayt gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Çalıştay akademisyenlerin sunumları ile devam etti.



İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi çalıştayda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği kapsamında iş verenlere teşviklerimizi anlatarak, üretimin devamı ve arttırılması yoluyla Aydın'da istihdamı ve işgücüne katılım oranını arttırdık ve arttırmaya devam edeceğiz. Teşviklerin sektörel bazda olarak değiştirilmesi, geliştirilmesi, gereken yönleri ile ilimize bölgemize ve özel teşviklerin uygulanabilirliği konusunda sizlerin görüşlerini genel müdürlüğümüz ile paylaşmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Buradaki temel amacımız Ankara'dan teşvikler ile ilgili düzenlemeler yapılıyor, yerelde uygulanması isteniyor diye bir serzeniş var. Burada Aydın özelinde uyguladığımız teşvikler, Türkiye çapında uygulanan teşviklerin Aydın özelinde uygulanabilirliği yada mevcut devam eden teşviklerimiz ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, değiştirilmesi konusunda sizlerin fikir ve görüşlerine ihtiyacımız var" dedi.



İşsizliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bizim ülkemizde de işsizlik sorunu var. Aydın, işsizlikte Türkiye ortalamasının altındadır. Aydında istihdam yapılacak alanlar var. İşverenler, nitelikli eleman arıyor. İnsanlar halk gününde bizden iş istiyor. Bunların bazılarına hemen iş imkanı verebiliyoruz. İş talebi ile işverenin talebi arasında bir uyumsuzluk olduğunu görebiliyoruz. Bu sorun evrensel bir sorun. Uyumlaştırma çalışmaları yapılması lazım. Her yıl 1 milyon insana iş bulmamız lazım. Türkiye nüfusu genç ve artış hızı devam ediyor. İŞKUR bu anlamda önemli misyonlar üstleniyor. İŞKUR tarafından insanların iş bulabilmesi için her yol deneniyor. Bugünde bu çalıştay yapılıyor. İnsanı yaşatmanın temel süreci iş sahibi yapmaktır. İŞKUR'un çözüm sürecinde son yıllarda yakaladığı ivme çok kıymetli. Bu çalıştayın Aydın'da insanların eve ekmek götürme anlamında katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN