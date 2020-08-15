AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR - Son Dakika

AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları dünyanın Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları dünyanın Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

Babasının yanında çırak olarak öğrendiği mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren Keskin, ilk kez yaptığı 'mızraplı ve yaylı tamburu' Avustralya'nın Sidney şehrine göndereceğini söyledi..

Mehmet Ali Keskin 10 yaşındayken, saz ustası olan babası Osman Keskin'den özenip, biraz da merak ederek saz çalmasını öğrendi. Ardından sazın nasıl yapıldığını da merak ettiğini belirten Keskin babasının yanında çırak olarak başladığı bu mesleği 50 yıldır sürdürüyor. Evi, 2 çocuk babası olan Keskin, Kurtuluş Mahallesinde babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında saz yapmayı sürdürüyor. Dedesi ve babasından sonra üçüncü kuşak olarak saz imalatını sürdüren Keskin, dördüncü kuşak olarak mesleğini oğullarına öğretiyor. Keskin, sipariş üzerine yaptığı sazları Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine satıyor.

'İYİ BİR SAZ 6 AYDA YAPILIYOR'

İyi bir sazın yapımının 6 ay sürdüğünü belirten Osman Keskin, "Dut ağacını yaş olarak alıyoruz. Bu ağacın teknesini oyarak tasarladıktan sonra 3 ay hiç ellemeden bekletiyoruz. Güneş görmeyecek bir yerde beklemesi lazım. Bekledikten sonra saz yapılacak duruma geliyor. Tekne ne kadar çok kurursa o kadar iyi olur. 25-30 yıl önce yaptığım sazları bakıma getirdiklerinde ilk yapıldığım gibi duruyor. Saz yapımında gürgen ağacını da kullanıyorum" dedi.

Keskin, yaptığı sazları ayar yaparken çaldığını da belirtip, "Sazı kendi kendime öğrendim. Radyoda çalan ustaları dinleyerek, kendimi geliştirdim. Bu nedenle nota bilmiyorum" dedi. Keskin, yaptığı sazları kalitesine göre 4 bin ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını da kaydetti.

SU KABAĞINDAN TABUR YAPTI

El emeği ile ürettiği sazlarla hem mesleğini hem de bir kültürü yaşattığını belirten Keskin, "Son olarak, su kabağından ilk kez tambur ürettim. Bir yaylı, bir de mızraplı tambur. Yaptığım bu tamburları Avustralya'nın Sidney şehrindeki bir müşterime göndereceğim" dedi.

AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Mehmet Ali Keskin, İncirliova, Avrupa, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 08:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo için 7 milyon euroluk teklif yaptı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, Galatasaraylı Babel'i takımında görmek istiyor Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada Bu nasıl sorumsuzluk! Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu kamerada         
12:11
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı         
12:08
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı         
11:51
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu         
11:29
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı         
11:27
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu         
11:04
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı         
08:27
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı         
07:53
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok         
07:45
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor         
23:56
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı         
20:05
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 15:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei