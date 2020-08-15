AYDIN 10 METREKARELİK DÜKKANINDA ÜRETTİĞİ SAZLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Keskin (60), 10 metrekarelik dükkanında ürettiği sazları dünyanın Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

Babasının yanında çırak olarak öğrendiği mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren Keskin, ilk kez yaptığı 'mızraplı ve yaylı tamburu' Avustralya'nın Sidney şehrine göndereceğini söyledi..

Mehmet Ali Keskin 10 yaşındayken, saz ustası olan babası Osman Keskin'den özenip, biraz da merak ederek saz çalmasını öğrendi. Ardından sazın nasıl yapıldığını da merak ettiğini belirten Keskin babasının yanında çırak olarak başladığı bu mesleği 50 yıldır sürdürüyor. Evi, 2 çocuk babası olan Keskin, Kurtuluş Mahallesinde babasından kalan 10 metrekarelik dükkanında saz yapmayı sürdürüyor. Dedesi ve babasından sonra üçüncü kuşak olarak saz imalatını sürdüren Keskin, dördüncü kuşak olarak mesleğini oğullarına öğretiyor. Keskin, sipariş üzerine yaptığı sazları Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine satıyor.

'İYİ BİR SAZ 6 AYDA YAPILIYOR'

İyi bir sazın yapımının 6 ay sürdüğünü belirten Osman Keskin, "Dut ağacını yaş olarak alıyoruz. Bu ağacın teknesini oyarak tasarladıktan sonra 3 ay hiç ellemeden bekletiyoruz. Güneş görmeyecek bir yerde beklemesi lazım. Bekledikten sonra saz yapılacak duruma geliyor. Tekne ne kadar çok kurursa o kadar iyi olur. 25-30 yıl önce yaptığım sazları bakıma getirdiklerinde ilk yapıldığım gibi duruyor. Saz yapımında gürgen ağacını da kullanıyorum" dedi.

Keskin, yaptığı sazları ayar yaparken çaldığını da belirtip, "Sazı kendi kendime öğrendim. Radyoda çalan ustaları dinleyerek, kendimi geliştirdim. Bu nedenle nota bilmiyorum" dedi. Keskin, yaptığı sazları kalitesine göre 4 bin ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını da kaydetti.

SU KABAĞINDAN TABUR YAPTI

El emeği ile ürettiği sazlarla hem mesleğini hem de bir kültürü yaşattığını belirten Keskin, "Son olarak, su kabağından ilk kez tambur ürettim. Bir yaylı, bir de mızraplı tambur. Yaptığım bu tamburları Avustralya'nın Sidney şehrindeki bir müşterime göndereceğim" dedi.