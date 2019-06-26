AYDIN 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI, AZERİ SEVGİLİSİYLE YURT DIŞINA KAÇTI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, İbrahim B. (37), kurduğu süt çiftliği ile yüksek kar ortaklığı vaadiyle çeşitli meslek gruplarından üye yaptığı 250 kişi ile kredi çektiği özel bankaları toplam 10 milyon lira dolandırıp, eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azeri sevgilisi ile yurt dışına kaçtı. Mağdurlar, Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Koçarlı ilçesinde 5 yıl önce süt ve süt ürünleri satışı yapan mandıra açan evli ve 3 çocuk babası İbrahim B., bir süre sonra işleri daha da ilerletip, özel bir bankadan kredi çekip Germencik ilçesinin kırsal Turanlar Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazi üzerinde çiftlik kurdu. 200 ineğin bulunduğu çiftliği, 2016 yılında 'robot makine' olarak bilinen otomatik süt sağım makineleri ile donatan İbrahim B., kısa sürede verimin artmasını sağladı.POLİS, ASKER, ÇİFTÇİ, ESNAFİbrahim B., ardından da Aydın ve Koçarlı ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından inek başına 7 bin lira veren polis, asker, çiftçi, esnaf gibi çeşitli mesleklerden kişileri ortak yapıp, süt parasından kar payı dağıtmaya başladı. Bu şekilde yaklaşık 250 kişiyi ortak yapan İbrahim B., iddiaya göre, 'hayali' ineklere de ortaklar kabul etti. İbrahim B., 2018 yılı Mart ayına kadar ortaklara kar paylarını düzenli olarak ödedi. Ancak, daha sonra İbrahim B., ödemeleri aksatmaya başladı. İbrahim B., bankalardan çektiği kredilerin taksitlerini de ödememeye başladı. Bunun üzerine bazı ortaklar ve kredi çektiği bankalar icra yoluyla alacaklarını tahsil etmeye başladı.Mayıs ayı sonuna kadar çiftlik ortakları ile irtibatı sürdüren İbrahim B., iddiaya göre Azeri sevgilisi E.N. ile ortadan kayboldu.Geride eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 3 milyon 600 bin TL'si kredi çektiği özel bankalara olmak üzere toplam 10 milyon lira borç bırakan İbrahim B., iddiaya göre Karabağ'a kaçtı. İbrahim B.'ye günlerdir ulaşamayan mağdur ortaklar, dolandırıldıklarını belirtip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bazı mağdur ortaklar sosyal medya hesaplarından İbrahim B.'nin eşi G.B. ile de tartışma yaşadı.Yaşananlar, Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp Uruguay'a kaçan 'Tosuncuk' lakabı ile tanınan Mehmet Aydın'ı akıllara getirdi.'KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDIM'Mağdurlardan kuaför Hüsamettin Afacan (35), İbrahim B.'nin yurt dışına kaçtığını öğrenince yıkıldığını belirtip, 2016 yılı Ağustos ayında 35 bin lira karşılığında 5 inek ile çiftliğe ortak oldum. Bana aylık Süt Birliği'nin belirlediği fiyat üzerinden ayda 800 ile 1200 TL arasında para ödüyordu. 2018 Mart ayına kadar hakkım olan süt bedelini aldım. Ancak o tarihten itibaren sıkıntı başladı. 'Bugün, yarın ödeyeceğim' diyerek, beni hep oyaladı. Biz de tanıdığımız birisi olduğu için tamam diyerek geçen Ramazan Bayramı'na kadar bekledik. Bayram sonrası paraları ödeyeceğini söyledi. Bayram sonrası eşini ve çocuklarını da bırakıp, başka bir kadınla kaçtığını öğrenince yıkıldım. İflas mı etti yoksa dolandığı paralarla kaçtı mı bilemiyoruz dedi.'ALACAĞIMIN BİR KISMINI İCRA YOLUYLA TAHSİL ETTİM'Mağdurlardan İlkay Beder (57) ise icra yoluyla İbrahim B.'den alacağının bir kısmını tahsil edebildiğini belirtip, 2016 yılı Haziran'ında çiftliğe ortak oldum. 20 süt ineği karşılığı 140 bin TL verdim. Bu ineklerden her ay 3 bin 500 litre süt karşılığı olan parayı bana ödüyorlardı. İlk aylarda paramızı alıyorduk. 2018 Mart ayında bize gelerek sıkıntıları olduğunu ve biraz idare etmemi istedi. Ben de geçen yıl haziran ayında düğünüm olduğunu söyledim. Haziran ayında hesap görebileceğimizi belirtti. Ortak olurken verdiğim parayı da ben Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden kredi olarak çekmiştim. İbrahim B.'nin ödeme yapmaması nedeniyle düğünden bir gün önce ihtiyacım olan 20 bin TL için bir bankadan kredi kullanmak zorunda kaldım. Bir süre idare etikten sonra İbrahim B. ile olan ortaklık sözleşmemizi karşılıklı olarak fes ederek paramın bir kısmını çek olarak aldım. Çekler de karşılıksız çıktı. İcra yoluyla verilen çekin karşılığını ancak alabildim. Ama halen 46 bin TL alacağım var. Ancak, İbrahim B.'nin yurt dışına kaçtığını öğrendim diye konuştu.