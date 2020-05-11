Aydın 112 personellerinden 'Sarı Kahramanlar' klibi - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, söz ve müziği 112 Acil Sağlık personelleri tarafından yapılan şarkı, sosyal medyada ilgi gördü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, söz ve müziği 112 Acil Sağlık personelleri tarafından yapılan şarkı için yine sağlık personelleri tarafından video klip hazırlandı. Acil sağlık personelinin zorlu çalışma koşullarının anlatıldığı şarkı için hazırlanan klip ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde izlenmeye başlanan şarkıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğindeki sağlık ordusunun bir parçası olan biz Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık çalışanları; adeta bir piyade gibi en önde yer alıp her alanda ve her durumda gece gündüz tüm koşullarda hizmet verirken göstermiş olduğumuz birlik, beraberlik ve ekip ruhunu İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün de desteğiyle bir video ve şarkı ile bütünleştirmek istedik. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Barlas/İHA)