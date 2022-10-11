Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu

11.10.2022 12:29
Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu

Edinilen Aydın haberine göre Aydın İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Aydın İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Dağkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 JM 234 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden tır şoförü aracını yolun sağına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çabası ile söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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