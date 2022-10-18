Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla 3. sayfa haberleri | Datça'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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