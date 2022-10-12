Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 20:56
Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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