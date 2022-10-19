Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi

19.10.2022 10:00
Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi

Aydın haberler... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 530 litre ev yapımı içki, 2 litre içki ve 15 kg alkol yapımında kullanılan anason ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evine yapılan baskında 530 litre ev yapımı içki, 2 litre içki ve 15 kg alkol yapımında kullanılan anason ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çamlıdere Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden T.K. isimli şüpheli şahsın evine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 530 litre el yapımı içki, 2 litre içki, 15 kg alkol yapımında kullanılan anason ele geçirildi. Ev sahibi T.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bozdoğan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'da 530 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika

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