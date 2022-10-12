Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekneler durdurulurken, içerisindeki toplam 149 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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