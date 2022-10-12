Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

12.10.2022 09:50
Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda yelkenli tekneler içerisindeki 149 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda yelkenli tekneler içerisindeki 149 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekneler durdurulurken, içerisindeki toplam 149 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi
Kaynak: İHA

Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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