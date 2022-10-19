Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı

19.10.2022 10:22
Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı

Aydın haber... Aydın'ın Didim ilçesinde 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Didim Yeşildere mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde " Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşyadan hırsızlık " suçundan " aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (U.M.) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı - Son Dakika
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