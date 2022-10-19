Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Didim Yeşildere mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde " Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşyadan hırsızlık " suçundan " aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (U.M.) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın 3. sayfa haberi: Didim'de 4 yıl hapis cezası olan şahsı Jandarma yakaladı - Son Dakika

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