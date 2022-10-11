Aydın 3. sayfa haberleri... Aydın'da her ay bir kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberleri... Aydın'da her ay bir kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor

11.10.2022 13:10
Aydın 3. sayfa haberleri... Aydın'da her ay bir kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılının ilk 9 aylık zaman dilimi içerisinde Aydın'da gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 56'sına motosiklet ve bisikletliler karıştı.

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılının ilk 9 aylık zaman dilimi içerisinde Aydın'da gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 56'sına motosiklet ve bisikletliler karıştı. Bu kazalarda bin 851 kişi yaralanırken, 9 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'trafik yıl daha iyiye' sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olumlu bir trafik kültürünün oluşması için okullarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanı sıra alış veriş merkezleri ve kent meydanı gibi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerlerde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Coğrafi özellikleri ve iklim koşulları yönünden bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bir ulaşım aracı olarak kullanımının rahat olduğu Aydın'da, elektrikli bisiklet ve scooterların da trafiğe katılmasıyla trafik yoğunluğu oluşuyor. Bu yoğunluk içerisinde hızlı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için tüm yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmeleri önem arz ediyor. Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra denetim faaliyetleri de yoğun olarak gerçekleştiriliyor.

Her ay 1 kişi ölüyor

Denetimler çerçevesinde 2022 yılının Eylül ayı itibari ile 15 bin 812 sürücüye kask kullanmadığı, bin 289 sürücüye trafik işaretlerine riayet etmediği ve 416 sürücüye de tehlikeli şerit değiştirdiği için cezai işlem uygulandı. 2022 yılının ilk 9 aylık zaman dilimi olan Eylül ayı sonu itibariyle; Aydın'da gerçekleşen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 56'sına bisiklet veya motosikletler karıştı. Rahat ve kolay bir ulaşım aracı olan bu taşıtların karıştığı kazalar sonucunda bin 851 kişi yaralanırken, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

" Motosiklet, sürücüne özgürlük hissini yaşatan ancak hatalı kullanıldığında da bir o kadar ölüme yaklaştıran bir araçtır. Hangi tür aracı kullanıyorsak öncelikle aracımızın tescili yapılmış ve plakasının üzerinde olduğundan emin olarak koruma gözlüğü ve koruma başlığı gibi gerekli güvenlik ekipmanlarını da kullanarak trafiğe çıkmalıyız. Unutmamalıyız ki ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için tercih edeceğimiz kıyafet, güvenlik önlemleri ve eğitim konularında üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Motorlu bisiklet veya motosiklet kullanırken; kask ve koruyucu gözlük kullanımına, yaya geçitleri ile yaya yollarında araç kullanmamaya, şerit ve değiştirme kurallarına riayet etmeye ve trafik işaretlerine uyum konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız. Motosiklet ve motorlu bisikletler üzerindeki denetimlerimizi şehrin farklı noktalarında arttırarak sürdüreceğimizi belirterek, trafikte tehlikeli hareketlerden kaçınmak suretiyle seyir halinde güvenlik ekipmanlarını kullanmalarını ve araçlarının eksiklerini giderme konularında sürücüleri ve araç sahiplerini daha dikkatli ve duyarlı olarak trafik kazalarını önleme konusunda bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyoruz." - AYDIN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberleri... Aydın'da her ay bir kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın 3. sayfa haberleri... Aydın'da her ay bir kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor - Son Dakika
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