Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

08.10.2022 16:58
Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen Aydın haberine göre Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde yaptıkları operasyonla yarım kilo uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde yaptıkları operasyonla yarım kilo uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin uzun süredir peşinde olduğu S.S. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Gece' ile ikamette yapılan aramada yarım kilo esrar ile 55 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddeleri ele geçirildi. S.S.'nin mahallede bir çok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilirken bu çerçevede 3 kişiye ce uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan S.S. emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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