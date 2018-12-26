Aydın 7.tarım Fuarı'na Geri Sayım Başladı

Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 7'incisi bu yıl 24-27 Ocak tarihlerinde Aydın Pamuk Tariş depolarında gerçekleşecek.

Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 7'incisi bu yıl 24-27 Ocak tarihlerinde Aydın Pamuk Tariş depolarında gerçekleşecek.



7. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçileriyle buluşmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor.



Aydın Ticaret Borsası başvurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB, KOSGEB, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Efeler Ziraat Odası ve ilçe Ziraat Odaları, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve S.S. 46 Nolu Aydın PTSK destekleriyle, 15-18 Şubat 2018 tarihlerinde Aydın Pamuk Tariş Depolarında 6'ıncısı gerçekleşen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı 62'si uluslararası olmak üzere 318 firma ve 484 marka ile 193 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.



Uluslararası düzeyde 24-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Aydın, Pamuk Tariş depolarında gerçekleşecek olan fuar hakkında açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur "Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan ilimizde 7.'sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini tanıtmasını, Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Fuarımız artık katılımcı firma sayısı, ziyaretçi sayısı ve sıcak satış göstergeleri açısından kendini ispat etmiştir. Bundan sonra ki süreçteki amacımız; kalıcı ve modern bir fuar alanına sahip olarak Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ve ilimize kazandırılacak yeni fuarlar ile ilimizin birçok özelliğinin yanında, fuar kenti olarak da bilinirliğinin artmasının sağlaması olmalıdır. İlimiz ekonomik ve ticari potansiyelinin arttırılması açısından önemli bir yeri olan "6. Tarım fuarımızı İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden olmak üzere 193 bin ziyaretçi ve 55 milyon TL'nin üzerinde sıcak satışla bitirmiştik. 24-27 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşecek fuarımız için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Sokak Ortasında Çırılçıplak Yürüyen Vatandaş, Görenleri Hayrete Düşürdü

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum