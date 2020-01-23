Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika

Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

14 dakika önce

Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı, System.String[]

Aydın 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında gerçekleştirilen ve 26 Ocak'a kadar sürecek fuara, Türkiye genelinden 358 firma katılıyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aydın'ın tarımda öncü illerden biri olduğunu söyledi.

Türk tarımının değişen teknolojiyi takip etmesi gerektiğine değinen Köşger, şunları kaydetti:

"Tarımda mekanizasyon önemli. Üretimde insan gücüyle malumunuz belirli bir seviyeye kadar getirebiliyorsunuz. Tarımsal mekanizasyonla üretim, 3'e 5'e aritmetik olarak katlanarak gidiyor. ve her sene teknoloji değişiyor. Dünyada gelişmeler oluyor. Türk tarımının da bu gelişmeleri takip etmesi lazım. O anlamda hem ekipman üreten firmalar hem de çiftçilerimizin böyle zeminler de buluşması ve yeni teknolojileri Türk tarımına adapte etmeleri önemli." dedi.

Açılışa, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, ilçe belediye başkanları, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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