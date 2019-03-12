Son Dakika Haberleri: Aydın'a 100 milyon liralık "kuvars" yatırımı

Aydın'a 100 milyon liralık "kuvars" yatırımı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kuran 5 iş adamı, işledikleri ürünü yurt dışında pazarlayacak.

Aydın'a 100 milyon liralık
Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kuran 5 iş adamı, işledikleri ürünü yurt dışında pazarlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:15 

Germencik, Aydın, Ekonomi
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