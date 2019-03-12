Aydın'a 100 milyon liralık "kuvars" yatırımı
1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kuran 5 iş adamı, işledikleri ürünü yurt dışında pazarlayacak.
Aydın
'ın Germencik
ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kuran 5 iş adamı, işledikleri ürünü yurt dışında pazarlayacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:15
Cezaevi Hükümlüsünün, Eşiyle Birlikte Hazırladığı Korkunç Plan Deşifre Oldu
Mehmet Demirkol, Loris Karius'u Fabri ile Kıyasladı
20. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Mankenin Otopsi Raporunda Skandal Detay!
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor