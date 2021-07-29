Aydın'a 119 adet halı saha yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'a toplam 119 adet halı saha yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımların açıklanmasının ardından bir müjde daha geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Aydın'a 119 adet halı sahanın yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın genelinde 119 adet halı saha yapımı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN